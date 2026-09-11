В Петербурге бьют тревогу. Выросло число школьников, которые никуда не поступили после 9 класса - риск штрафа

В Санкт-Петербурге стало больше детей, которые после окончания 9 класса никуда не поступили. Однако у них есть два пути - продолжить обучение в школе или пойти в колледж.
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