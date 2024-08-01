Любой житель Коптева может стать спортивным волонтером

Спортивное направление волонтерства стало самым популярным среди москвичей. Как рассказали в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы (КОСиМП), добровольцы помогают на площадках крупнейших соревнований, чемпионатов и состязаний международного уровня.
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