Алина Загитова осталась без 78-и миллионов

Единственная в истории России и вторая в мире фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в фигурном катании, Алина Загитова, недавно решила попробовать себя в роли постановщика ледовых шоу и обратилась к государству с просьбой о гранте в 75 миллионов рублей для реализации своей идеи.
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