Клещи покусали уже более 6400 свердловчан

С начала весеннего сезона в Свердловской области зарегистрировано 6425 случаев присасывания клещей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатель находится на уровне прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии