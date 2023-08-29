К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в Сферуме

В обновленной версии учебного профиля Сферум в VK Мессенджере учителям и школьникам становятся доступны интерактивная доска для совместной работы, сессионные залы внутри звонков, мини-приложение «Электронный дневник» и другие полезные опции.
В обновленной версии учебного профиля Сферум в VK Мессенджере учителям и школьникам становятся доступны интерактивная доска для совместной работы, сессионные залы внутри звонков, мини-приложение «Электронный дневник» и другие полезные опции.
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