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К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в Сферуме

К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в Сферуме

В обновленной версии учебного профиля Сферум в VK Мессенджере учителям и школьникам становятся доступны интерактивная доска для совместной работы, сессионные залы внутри звонков, мини-приложение «Электронный дневник» и другие полезные опции.

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