Торг при аренде жилья может сэкономить десятки тысяч рублей в год

При аренде квартиры собственника можно попросить снизить цену. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на бизнес-аналитика Александра Высоких, в Москве размер скидки обычно составляет 3–5%, в Петербурге — 5–7%, а в других городах-миллионниках может доходить до 10%.
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