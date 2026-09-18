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Экипаж подбитого российского танка еще полтора месяца бил по целям ВСУ

Экипаж подбитого российского танка еще полтора месяца бил по целям ВСУ

РИА Новости/Станислав Красильников Экипаж российского танка 239-го гвардейского танкового полка продолжал вести огонь из уцелевшего орудия в течение полутора месяцев после того, как машина была обездвижена ударами противника.

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