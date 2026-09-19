26 лет брака, громкий развод и забота во время ковида: как Михаил Церишенко снова вернулся к Кате Семеновой

За годы совместной жизни юморист Михаил Церишенко и певица Катя Семенова успели пройти путь от стремительного карьерного взлета до болезненного разрыва после 26 лет брака.
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