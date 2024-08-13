Новые вездеходы линейки «Пластун» «Пластун-2» с корпусом типа «универсал» на «Армии-2024»На военно-техническом форуме «Армия-2024» широко представлены различные транспортные средства военного назначения.
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Новые вездеходы линейки «Пластун» «Пластун-2» с корпусом типа «универсал» на «Армии-2024»На военно-техническом форуме «Армия-2024» широко представлены различные транспортные средства военного назначения.
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