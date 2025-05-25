Военный ВС РФ рассказал о работе штурмовиков при освобождении Отрадного в ДНР

Командир штурмовой группы с позывным Пумба 25 мая рассказал «Известиям» о боевой работе военнослужащих группировки войск «Восток» при освобождении населенного пункта Отрадное в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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