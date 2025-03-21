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Русский язык предложили переименовать на международный лад. Министр Кравцов одобрил

Русский язык предложили переименовать на международный лад. Министр Кравцов одобрил

Конкурс для первоклассников, чтобы поступить в русскую школу в Средней Азии- 49 человек на место Михаил Зубов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Ошеломляющее предложение — переименовать русский язык — прозвучало по время презентации нового гуманитарного проекта — Евразийской ассоциации поддержки русского языка.

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Комментарии
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Anna Gaidukova
Если все молодые таджики выучат русский язык, то они всей страной к нам и переедут (с мамами, папами, бабушками и дедушками). И нам придется их всех содержать. МЫ НИКОГДА НЕ БУДЕМ ЖИТЬ БОГАТО.
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11 час.
Александра Аладышкина
Кравцов министр не образования, а прсвещения
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
Что это еще за такой  &quot;международный русский язык&quot;?....  Русские хоть его поймут?    А то так уделают, что и не узнаешь...
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3 час.
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