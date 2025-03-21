Конкурс для первоклассников, чтобы поступить в русскую школу в Средней Азии- 49 человек на место Михаил Зубов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Ошеломляющее предложение — переименовать русский язык — прозвучало по время презентации нового гуманитарного проекта — Евразийской ассоциации поддержки русского языка.
Русский язык предложили переименовать на международный лад. Министр Кравцов одобрил
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Anna Gaidukova
Если все молодые таджики выучат русский язык, то они всей страной к нам и переедут (с мамами, папами, бабушками и дедушками). И нам придется их всех содержать. МЫ НИКОГДА НЕ БУДЕМ ЖИТЬ БОГАТО.
Ответить
11 час.
Александра Аладышкина
Кравцов министр не образования, а прсвещения
Ответить
4 час.
Vladimir Lioubimcev
Что это еще за такой "международный русский язык"?.... Русские хоть его поймут? А то так уделают, что и не узнаешь...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии