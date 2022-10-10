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Конгресс США рассмотрит законопроекты о «наказании» Саудовской Аравии за решение сократить добычу нефти

Конгресс США рассмотрит законопроекты о «наказании» Саудовской Аравии за решение сократить добычу нефти

Соединенные Штаты намерены наказать Саудовскую Аравию, посмевшую пойти наперекор требованиям американцев в отношении добычи нефти.

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