Военный оркестр соединения ЮВО в Армении готовится к майским торжественным мероприятиям и концертам

Военный оркестр соединения ЮВО в Армении готовится к майским торжественным мероприятиям и концертам

Творческий коллектив соединения также обеспечит музыкальное сопровождение спортивных праздников и митингов.

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