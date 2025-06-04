Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Из Госдумы обратились к Путину: Просят пересмотреть отношение к смертной казни

Из Госдумы обратились к Путину: Просят пересмотреть отношение к смертной казни

Русские депутаты считают, что пришла пора рассмотреть вопрос отмены моратория на смертную казнь.В связи с последними событиями в нашей стране в Госдуме предложили пересмотреть отношение к смертной казни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Десятками лет требуют её вернуть!В Китае и США казнята мы врагов растим!
Ответить
1 д.
ГП
Галина Потапчик
Предательство России - смертная казнь!!!
Ответить
21 час.
наверх