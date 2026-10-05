© Aleksei Velizhanin/Shutterstock/FOTODOM Эстония начала перебрасывать «элитные» подразделения ближе к границе с Россией и переходить к стратегии «активной обороны», пишет Financial Times.
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« «Мы должны начать с границ ы и одержать победу с первых же боев», — приводит FT слова командира 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии полковника Тармо Кундла. » Население Чухонии около 1млн. 400 тыс. человек,в армии 7700 человек вместе с гражданскими . Так сколько бойцов в элитном подразделении 200 или 300 ? Армия РФ - это 1 500 000 военных. Так с кем собрался воевать и одерживать победы с первых боёв этот "храбрый" чухонский командир 1-й чухонской бригады ?