Ярославский Вес...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ярославский Вестник

20 подписчиков

Полицейские Ярославского района задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ярославскому району Москвы совместно с коллегами из УВД по СВАО и столичного главка был задержан 34-летний москвич, подозреваемый в убийстве собственного отца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии