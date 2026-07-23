Полицейские Ярославского района задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ярославскому району Москвы совместно с коллегами из УВД по СВАО и столичного главка был задержан 34-летний москвич, подозреваемый в убийстве собственного отца.
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