Маунт ушел из «Челси», «Зенит» проиграл «Црвене Звезде», Алькарас и Маррей во 2-м круге «Уимблдона», Сергей Шнуров на Суперкубке России и другие новости

сергей озеров Основателем города явился контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич Мекензи. Но ещё пятью годами ранее решением Александра Суворова на берегах Севастопольской бухты были построены первые земляные укрепления и размещены русские войска. Первоначально поселение называлось Ахтиар, по имени бывшей на месте города крымскотатарской деревни Ак-Яр, пока 10 (21) февраля 1784 года.

сергей озеров Зачем то Югославию вспомнил,говоря о средних веках Не сказал про королевства Сербии,Хорватии и Боснии и еще раньше сербское государство Рашка,включая территории Косово и Митохии. Албания появилась,как государство в 1912 году, и это никак не средние века. В средние века существовало христианское княжество Арберия,затем крестоносцы создали маленькое королевство Албания,которое к Косово никакого отношения не имели. Собственно,Украина,как государство,практически аналог Албании со всеми претензиями на территории.Кстати,православные сербские монастыри построены были в Косово еще в хiii-xiv веках . ....Как всегда умышленно не точен,не договариваешь про псковитянку княгиню Ольгу......Иван iii и Иван iv) и передергиваешь с массовым переселением сербов.,которое по сути было изгнанием с родных земель и геноцидом османов.