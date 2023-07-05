1. Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси». Хавбек переходит в «Манчестер Юнайтед», он уже успешно прошел медосмотр.
Маунт ушел из «Челси», «Зенит» проиграл «Црвене Звезде», Алькарас и Маррей во 2-м круге «Уимблдона», Сергей Шнуров на Суперкубке России и другие новости
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сергей озеров
Основателем города явился контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич Мекензи. Но ещё пятью годами ранее решением Александра Суворова на берегах Севастопольской бухты были построены первые земляные укрепления и размещены русские войска. Первоначально поселение называлось Ахтиар, по имени бывшей на месте города крымскотатарской деревни Ак-Яр, пока 10 (21) февраля 1784 года.
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1 час.
сергей озеров
Зачем то Югославию вспомнил,говоря о средних веках Не сказал про королевства Сербии,Хорватии и Боснии и еще раньше сербское государство Рашка,включая территории Косово и Митохии. Албания появилась,как государство в 1912 году, и это никак не средние века. В средние века существовало христианское княжество Арберия,затем крестоносцы создали маленькое королевство Албания,которое к Косово никакого отношения не имели. Собственно,Украина,как государство,практически аналог Албании со всеми претензиями на территории.Кстати,православные сербские монастыри построены были в Косово еще в хiii-xiv веках . ....Как всегда умышленно не точен,не договариваешь про псковитянку княгиню Ольгу......Иван iii и Иван iv) и передергиваешь с массовым переселением сербов.,которое по сути было изгнанием с родных земель и геноцидом османов.
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39 мин.
сергей озеров
У каких обеих стран одинаковый уровень развития? Такой страны,государства Украина в 17 веке ни в каких международных документах документах,ни на одной карте мира не была.Окстись,несешь чернуху безграмотную. Все же почитай,про Рюриковичей,начни с них,а не с Михаила Романова, который был,кстати, родственником рюриковичам.Не абы кого на Руси выбирали,как ты пытаешься здесь рассказать. Специально для тебя,ты же умный,но ленивый и хитрый...."Одним из аргументов, которым сторонники Михаила Романова объясняли его право на трон, являлось то, что он состоял в отдалённом родстве с Рюриковичами. Родной сестрой его деда была первая супруга царя Ивана Грозного — Анастасия. Таким образом, Михаил Романов приходился двоюродным племянником последнему правителю из династии Рюриковичей — Фёдору, сыну Ивана Грозного от Анастасии."
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1 мин.
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