Релокантов приравняли к предателям и преступникам: Госдума обрубает экономические и правовые концы Юлия ЧелкановаГосударственная Дума приняла пакет законов, вводящий беспрецедентные ограничения для граждан России, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания.