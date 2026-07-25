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Релокантов приравняли к предателям и преступникам: Госдума обрубает экономические и правовые концы

Релокантов приравняли к предателям и преступникам: Госдума обрубает экономические и правовые концы

Релокантов приравняли к предателям и преступникам: Госдума обрубает экономические и правовые концы Юлия ЧелкановаГосударственная Дума приняла пакет законов, вводящий беспрецедентные ограничения для граждан России, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания.

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