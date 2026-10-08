Эксперт по критической инфраструктуре Виктор Куртев заявил о потенциальной угрозе сбоя канализационной системы Киева из‑за повреждений энергетических объектов.
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Им не привыкать гадить везде и теперь решили на воде-чудный Днепр в любую погоду и редкая птица долетит до его середины-утонет в зловониях бандэровских последышей!