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Стоит признать факт оккупации Украины Западом – Володин

Стоит признать факт оккупации Украины Западом – Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны, которые предлагают варианты урегулирования вооруженного конфликта на Украине, должны признать, что она оккупирована Англией, Германией и Францией.

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