По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада. Соответствующее заявление в интервью монгольской газете «Оноодор» сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.
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