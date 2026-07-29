Процесс принятия законопроекта об "адских" санкциях действительно запущен, как раз в день прощания.Информация о символических шагах в честь сенатора-республиканца, российского экстремиста и террориста Грэма, оказалась верной.
Санкционный процесс в США пошел, но пока никуда не пришел
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Чужая
Пожуём - увидим. Они так стараются убить медведя, что могут сами попасть в ловушку, приготовленную для него.
Ответить
1 м.
Валентин Щербаков
Такое ощущение, что у большинства пиндосраных сенаторов и конгрессменов оба полушария настолько русофобны, что о последствиях они совершенно не думают и даже океан не спасёт с ответом РОССИИ...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии