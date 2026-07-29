Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Санкционный процесс в США пошел, но пока никуда не пришел

Санкционный процесс в США пошел, но пока никуда не пришел

Процесс принятия законопроекта об "адских" санкциях действительно запущен, как раз в день прощания.Информация о символических шагах в честь сенатора-республиканца, российского экстремиста и террориста Грэма, оказалась верной.

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Комментарии
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Галина Чужая
Пожуём - увидим.  Они так стараются убить медведя, что могут сами попасть в ловушку, приготовленную для него.
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1 м.
Валентин Щербаков
Такое ощущение, что у большинства пиндосраных сенаторов и конгрессменов оба полушария настолько русофобны, что о последствиях они совершенно не думают и даже океан не спасёт с ответом РОССИИ...
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1 м.