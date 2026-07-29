Санкционный процесс в США пошел, но пока никуда не пришел

Пожуём - увидим. Они так стараются убить медведя, что могут сами попасть в ловушку, приготовленную для него.

Валентин Щербаков

Такое ощущение, что у большинства пиндосраных сенаторов и конгрессменов оба полушария настолько русофобны, что о последствиях они совершенно не думают и даже океан не спасёт с ответом РОССИИ...