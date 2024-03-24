Агаларов назвал теракт необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей

Араз Агаларов, российский предприниматель, президент и владелец группы компаний Crocus Group назвал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», унесший жизни десятков мирных людей, необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.
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