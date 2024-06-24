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Вы настоящий эрудит, если ответите без ошибок на эти 5 вопросов

Вы настоящий эрудит, если ответите без ошибок на эти 5 вопросов

Будет сложно! фото: Midjorney/ParentsУверены в своих знаниях? Тогда мы идем к вам! Мы не сомневаемся, что вы справитесь с нашим тестом на эрудицию, но поверьте, некоторые вопросы покажутся вам очень сложными! Вам придется напрячь память — задания будут как из античной истории, так и из популярной культуры.

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