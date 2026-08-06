Отзывы, фото и маршруты: 2ГИС начал начислять награды за активность

Пользователи могут получать очки за различные действия в приложении и повышать уровень профиля Сервис 2ГИС внедрил систему геймификации, которая позволяет пользователям получать награды за активность в приложении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии