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Отзывы, фото и маршруты: 2ГИС начал начислять награды за активность

Отзывы, фото и маршруты: 2ГИС начал начислять награды за активность

Пользователи могут получать очки за различные действия в приложении и повышать уровень профиля Сервис 2ГИС внедрил систему геймификации, которая позволяет пользователям получать награды за активность в приложении.

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