На пороге НАТО: В Швеции анонсировали военные планы против России

У Швеции появились военные планы против России. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.Итак, Швеция после вступления в НАТО намерена направить около 800 военных в Латвию, а именно - на территорию вблизи границы с Россией.
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