Родные пропавших без вести боевиков ВСУ выходят на митинги по всей Украине

Степан Петренко/TASS После разгрома ВСУ в Курской области по всей Украине зреет женский бунт. Жены и матери военных, которых Киев отправил на убой ради политических целей, требуют рассказать им всю правду о судьбе родных.
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