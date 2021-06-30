Анатолий Шумский о запуске рынка земли в Украине: "Будут созданы удельные княжества"

Рынок земли и земельная реформа в Украине стартуют с 1 июля 2021 года – вступает в действие закон № 552-IX об обороте земель сельскохозяйственного назначения Впрочем, предложен ли правительством механизм контроля за концентрацией сельскохозяйственных земель и вырастут ли "феодальные княжества" в условиях свободного рынка земли? Это одни из главных опасений, которые высказывали украинцы накануне введения рынка земли, пишет Agropolit со ссылкой на слова Анатолия Шумского, заместителя председателя «Центра развития земельных правоотношений в Украине».