Подготовка полипропиленового бассейна к зиме: советы и рекомендации

Бассейны из полипропилена пользуются все большей популярностью у владельцев частных домов и дач. Однако для того, чтобы бассейн прослужил долго, не потеряв своих качеств, важно правильно подготовить его к зиме.
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