Бумажные повестки сохранятся в осенний призыв

Реестр воинского учета также заработает осенью, сообщил депутат Андрей Картаполов Бумажные повестки останутся в большинстве регионов РФ в осенний призыв 2024 года, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
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