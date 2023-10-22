В Баварии объяснили бесполезность танков Abrams для Украины

Вторая часть американской поставки танков Abrams прибыла на Украину. Однако эксперты говорят, что уже слишком поздно для перемен на поле боя, указывая на ряд характеристик боевой машины, с которыми невозможно ее использовать в украинской кампании, пишет 22 октября портал баварской газеты Münchner Merkur.
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