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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Локации открытой зоны Avowed будут сопоставимы по размеру с более крупными лок...

Локации открытой зоны Avowed будут сопоставимы по размеру с более крупными лок...

Локации открытой зоны Avowed будут сопоставимы по размеру с более крупными локациями The Outer WorldsСледующая ролевая игра Obsidian Entertainment, Avowed, выйдет этой осенью а Xbox Series X|S и ПК, и режиссер Кэрри Патель недавно дала больше представления о том, насколько большим будет ее мир.

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