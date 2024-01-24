Локации открытой зоны Avowed будут сопоставимы по размеру с более крупными лок...

Локации открытой зоны Avowed будут сопоставимы по размеру с более крупными локациями The Outer WorldsСледующая ролевая игра Obsidian Entertainment, Avowed, выйдет этой осенью а Xbox Series X|S и ПК, и режиссер Кэрри Патель недавно дала больше представления о том, насколько большим будет ее мир.