NYT: ряд крупных доноров Демпартии приостановили внесение средств, пока Байден продолжает кампанию

Ряд крупных доноров Демократической партии США решили приостановить внесение средств на сумму около $90 млн, если действующий президент Джо Байден избирательную кампанию и не откажется от выдвижения, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники.
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