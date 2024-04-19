Киев атаковал ядерный щит России: Русская доктрина предполагает ответ

Киев атаковал компоненты русского ядерного щита. Доктрина предполагает ответ России.Украина атаковала ядерный щит России – удар пришёлся по отдельному радиотехническому центру воинской части в мордовском городе Ковилкино.
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