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Вымышленные вселенные и их обитатели

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Русское серебро

Русское серебро

Для радости и веселья создавала прекрасные вещи ювелирная фирма Ивана Петровича Хлебникова.Фирма была с 1879 года поставщиком Высочайшего двора его Императорского Величества и выполняла заказы для правящих домов.

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