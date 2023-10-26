Русское серебро

Для радости и веселья создавала прекрасные вещи ювелирная фирма Ивана Петровича Хлебникова.Фирма была с 1879 года поставщиком Высочайшего двора его Императорского Величества и выполняла заказы для правящих домов.
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