Турция совместно с Израилем перекраивает Ближний Восток и угрожает Центральной Азии

Президент Турции Рэджеп Эрдоган на радостях начал проговариваться о своих намерениях возродить Османскую империю и даже сделал двусмысленное заявление об исторической принадлежности сирийских городов на съезде собственной партии ПСР, которое потом попытались дезавуировать в его администрации.
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