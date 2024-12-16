Турция совместно с Израилем перекраивает Ближний Восток и угрожает Центральной Азии

Президент Турции Рэджеп Эрдоган на радостях начал проговариваться о своих намерениях возродить Османскую империю и даже сделал двусмысленное заявление об исторической принадлежности сирийских городов на съезде собственной партии ПСР, которое потом попытались дезавуировать в его администрации.