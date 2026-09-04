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Журнал «Профиль»

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Диана Шнайдер вылетела из третьего круга US Open, Даниил Медведев прошел дальше

Российская теннисистка уступила американке Тэйлор Таунсенд со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Таунсенд выступает без номера посева, Шнайдер была посеяна под 15-м номером.

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