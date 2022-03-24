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Комментатор ютуб-канала ISU извинился после того, как оскорбил Дюамель в прямом эфире

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Меган Дюамель сообщила об извинениях со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

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