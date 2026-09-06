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Рязанские новости

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Жительница Касимовского округа потеряла деньги, поверив объявлению о продаже постройки

Жительница Касимовского округа потеряла деньги, поверив объявлению о продаже постройки

Потерпевшая перевела продавцу 35 715 рублей, получив электронную копию договора, но бытовку не получила, а сайт оказался недоступен.

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