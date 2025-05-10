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Петербургский дневник

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From China with love: в Петербурге бесплатно покажут кино

From China with love: в Петербурге бесплатно покажут кино

Современные картины из Поднебесной 15 мая в петербургском Доме кино стартует Фестиваль китайского кино, в рамках которого совершенно бесплатно можно будет посмотреть восемь современных картин из Поднебесной.

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