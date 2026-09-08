«Украину ждет безрадостный конец»: Лавров сделал резкое заявление

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» заявил, что западные страны на протяжении десятилетий стремились ослабить Россию, а в перспективе рассчитывали добиться ее расчленения ради доступа к природным ресурсам.