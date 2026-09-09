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Медицинская Россия

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Минтруд предложил уточнить критерий для проверок медорганизаций при снижении зарплаты

Минтруд предложил уточнить критерий для проверок медорганизаций при снижении зарплаты Минтруд России подготовил проект приказа, который уточняет один из индикаторов риска для внеплановых проверок соблюдения трудового законодательства в медицинских организациях.

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