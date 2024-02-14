Mash запустил в сеть кадры беседы главы Минздрава Тамбовской области с ГИБДД

ЮВ

Юрий Во

Т.е. сначала "правоохранители возбудили уголовное дело против руководителя Минздрава региона Алексея Овчинникова, подозреваемого в незаконной охоте", а потом гаишники поймали чиновника "на горячем". Видимо, чиновник СОВСЕМ ничего не боится, раз, находясь под следствием, поехал на охоту. И, наверное, у него есть на это основание. В этой ситуации, если здраво мыслить, надо бы направить СК РФ на проверку всего правительства Тамбовской области. Уверен, СК найдет там МНОГО "интересного"...