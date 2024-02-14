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Mash запустил в сеть кадры беседы главы Минздрава Тамбовской области с ГИБДД

Mash запустил в сеть кадры беседы главы Минздрава Тамбовской области с ГИБДД

В сети обнародовали видеоролик с беседой подозреваемого в браконьерстве руководителя Минздрава Тамбовской области Алексея Овчинникова с работниками ГИБДД.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Т.е. сначала &quot;правоохранители возбудили уголовное дело против руководителя Минздрава региона Алексея Овчинникова, подозреваемого в незаконной охоте&quot;, а потом гаишники поймали чиновника &quot;на горячем&quot;. Видимо, чиновник СОВСЕМ ничего не боится, раз, находясь под следствием, поехал на охоту. И, наверное, у него есть на это основание. В этой ситуации, если здраво мыслить, надо бы направить СК РФ  на проверку всего правительства Тамбовской области. Уверен, СК найдет там МНОГО &quot;интересного&quot;...
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