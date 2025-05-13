Политолог Блохин допустил выход США из переговоров после встречи в Стамбуле

В России не исключили выхода США из переговоров по Украине. Об этом сообщило РИА «Новости». Политолог-американист Константин Блохин сказал, что американцы могут покинуть переговорный процесс по итогам переговоров в Стамбуле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии