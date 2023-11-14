В рамках месячника ´Человек с Белой тростью´ 13 ноября сотрудники городской библиотеки №7 им. А.А. Шогенцукова организовали и провели для учащихся УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´ библиотечную встречу ´Им нужна поддержка´.
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