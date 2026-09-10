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«Зеленский доиграется до пули в лоб от американских союзников» – французский историк

«Зеленский доиграется до пули в лоб от американских союзников» – французский историк

Киевскому режиму, вместо ревизии итогов Второй мировой войны и перезахоронений гитлеровских приспешников, стоило бы поучить историю, как американцы могут поступать со своими непослушными союзниками.

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