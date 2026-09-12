Печное отопление стало причиной смерти 5-летнего ребенка

Как огонь перекинулся на спящего без присмотра взрослых мальчика не уточняется. Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор 40-летней жительнице села Калиновка.
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