За 45 дней эскалации в ДНР погибли 72 человека

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за 45 дней эскалации конфликта на Украине в республике погибли 72 мирных жителя, 949 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за 45 дней эскалации конфликта на Украине в республике погибли 72 мирных жителя, 949 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей.
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