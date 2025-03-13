В Тамбовской области зарегистрированы первые случаи укусов клещей

Ранняя климатическая весна пробудили клещей, которые обычно активизируются только в апреле. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 13 марта, клещи покусали уже троих детей, что на три случая больше, чем за аналогичный период 2024 года (случаи не регистрировались).
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