В Тамбовской области зарегистрированы первые случаи укусов клещей

Ранняя климатическая весна пробудили клещей, которые обычно активизируются только в апреле. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 13 марта, клещи покусали уже троих детей, что на три случая больше, чем за аналогичный период 2024 года (случаи не регистрировались).