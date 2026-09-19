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FiNE NEWS

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ВСУ открыли огонь по своим военным, бежавшим с позиций

ВСУ открыли огонь по своим военным, бежавшим с позиций

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли заградительный огонь по своим военнослужащим, которые пытались отступить с позиций.

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